В Еврокомиссии хотят в ближайшие недели провести газовые переговоры с Украиной и РФ

Шефчович сообщил, что уже обратился с этим вопросом к представителям Украины и России.

Очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может пройти в ближайшие недели.

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Об этом написал в Twitter вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

«Я собираюсь провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу в ближайшие недели», - написал он.

Также Шефчович сообщил, что после завершения президентских выборов в Украине обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с этим и поприветствовал решимость страны продолжить участие в переговорах. Также он обратился и к российской стороне.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года. По их итогам Шефчович объявил, что следующий раунд встречи по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланирован на май 2019 года.

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины, но представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.