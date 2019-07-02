«Нафтогаз» не хочет платить государству 90% дивидендов от прибыли - подал в суд

Своим решением суд остановил действие постановления Кабмина об обязательстве выплачивать государству дивиденды только в отношении компании "Нафтогаз Украины".

Окружной административный суд Киева остановил действие постановления Кабинета министров в части, согласно которой Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли компании по итогам 2018 года до 1 июля 2019 года.

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Соответствующее постановление суда от 27 июня было опубликовано 1 июля.

Так, своим постановлением суд остановил действие постановления Кабинета министров Украины от 24 апреля 2019 года "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства" исключительно в отношении компании «Нафтогаз Украины», в той части, где для компаний, которые по результатам 2018 года получили чистую прибыль больше 50 млн грн, утвержден базовый норматив дивидендов в размере 90%.

Указанным постановлением Кабмина утвержден базовый норматив в зависимости от суммы полученной прибыли по итогам 2018 года, согласно которому, если такой доход более 50 млн грн, то норматив утвержден на уровне 90%, если же прибыль меньше 50 млн грн, то норматив 50%. При этом выплата дивидендов должна пройти не позднее 1 июля года, следующего за отчетным периодом.

Вместе с этим, для четырех субъектов хозяйствования ("Государственный ощадный банк Украины", "Укргидроэнерго", "Укрзализниця" и "Объединенная горно-химическая компания") утвержден норматив в размере 30% без привязки к размеру полученной ими прибыли по итогам 2018 года.

В материалах дела суд отметил, что такой подход может указывать на нарушение Кабмином положений Хозяйственного кодекса Украины путем закрепления на законодательном уровне неравного положения субъектов хозяйствования, которые в силу особенностей своего положения или статуса должны получать равные условия осуществления ими деятельности.

По результатам деятельности в 2018 году НАК «Нафтогаз Украины», как отдельное юридическое лицо, получила чистую прибыль в сумме 13,6 млрд грн, что подтверждается отчетом о финансовых результатах.

Постановление суда является исполнительным документом и подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия исполнительного производства.

Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» уже в августе может приостановить импорт газа, который сейчас закупается для закачки в подземные хранилища, если в ближайший месяц не найдет на это финансовые ресурсы. В частности, рассматривался вопрос с рассрочкой выплаты дивидендов государству.

24 апреля Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%.