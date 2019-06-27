"Нафтогаз" в прошлом году сократил прибыль в 3,3 раза

Сокращение прибыли связано с отображением результатов Стокгольмского арбитража в 2017 и 2018 годах.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2018 году получила 11,6 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 3,3 раза меньше показателя за 2017 год, сообщает компания, ссылаясь на результаты независимого аудита, проведенного аудиторской компанией Deloitte.

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"По итогам 2018 года группа получила 256,3 миллиарда гривень дохода от реализации, 26,4 миллиарда гривень операционной прибыли и 11,6 миллиарда гривень чистой прибыли. Чистая прибыль группы в 2018 году снизилась на 27,9 миллиарда гривень по сравнению с результатами за 2017 год, в первую очередь из-за отображения результатов арбитража в 2017 и 2018 годах", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в 2017 году было отображено 12,6 миллиарда гривень дополнительного операционного дохода, а в марте 2018 года признано 4,8 миллиарда гривень затрат, связанных с НДС на компенсацию согласно арбитражному решению по транзитному контракту.

Сообщается, что в целом, в результате выигрыша в Стокгольме по транзитному контракту, государство получило от "Нафтогаза" около 44 миллиардов гривень поступлений (дивиденды, налог на прибыль и соответствующий объем НДС).

Кроме разовых эффектов от отражения решений арбитража, на результаты группы за 2018 год значительно повлияли такие факторы, как расходы по начислению резерва на обесценивание дебиторской задолженности, которые в 2018 году увеличились на 7 млрд грн по сравнению с 2017 годом, что связано с ухудшением выплаты дебиторской задолженности за услуги балансировки.

Также группа признала расходы из-за перехода на исчисление резерва на обесценивание дебиторской задолженности согласно международным стандартам финансовой отчетности и затраты на создание обеспечения по судебным искам на сумму 10,6 миллиарда гривень.

"Отчет независимого аудитора не содержит замечаний по данным финансовой отчетности группы за 2018 год. Такие выводы "Нафтогаз" получил впервые за много лет", - отметили в компании.

По информации "Нафтогаза", в 2018 году предприятия, входящие в группу и консолидируемые в ее отчетности, уплатили в государственную казну 138,6 миллиарда гривень (включая 29,5 миллиарда гривень дивидендов) обеспечив около 19% доходов бюджета Украины. При этом в 2017 году выплаты группы в государственный бюджет составили 110 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2017 году получил 39,4 миллиарда гривень чистой прибыли, что в 2,2 раза больше показателя за 2016 год. Победа в арбитражных процессах против "Газпрома" стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году.

В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.