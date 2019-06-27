Зеленский внес в Раду законопроект о снижении цены электроэнергии

Документ зарегистрирован как неотложный.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о снижении цены электроэнергию, сообщается на сайте парламента.

Читайте такжеУкраинцы платят за свет в 2,5 раза меньше россиян и белорусов – министр энергетики

Документ зарегистрирован в парламенте 26 июня как неотложный, но его текст пока не опубликован.

Как сообщал УНИАН, 19 июня представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что Зеленский подает в Верховную Раду Украины законопроект, отменяющий формулу «Роттердам+», чтобы прекратить формальное ее существование.

По его словам, из формулы будет убрана стоимость доставки угля из Роттердама в Украину, а также будет введен дисконт на плохое качество угля – чем хуже качество угля, тем меньшая его стоимость засчитывается в тариф. Такой дисконт может составлять 1-10%.

Также Герус сообщил, что этим законопроектом предлагается перенести запуск в Украине нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года.