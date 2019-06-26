Российские оккупанты продают уголь из Донбасса 19 станам мира - СМИ

Оккупанты с марта 2017-го по декабрь 2018-го поставили другим странам почти 6 млн тонн антрацита, добытого в ОРДЛО.

Добытый на оккупированной территории Донбасса антрацит Россия поставляет 19 странам мира. Помимо Польши и Турции, которые уже становились фигурантами журналистских расследований, поставки идут в Грузию, Египет и Канаду.

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Об этом свидетельствует исследование одной из крупных украинских энергокомпаний, которое есть в распоряжении LIGA.net.

Европа и Турция - основные потребители антрацита происхождением из ОРДЛО. Согласно документу, Турция с марта 2017-го по декабрь 2018-го купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния - 1,02 млн тонн, третьей - Бельгия - 876 990 тонн. За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн).

Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн тонн.

По подсчетам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн. По данным РЖД и Федеральной таможни РФ, за 2015 год из ОРДЛО в Россию вывезли около 1,3 млн тонн антрацита, в 2016-м - 940 000 тонн. За 9 месяцев 2017 года объем угольной контрабанды составил 890 000 тонн. И это только те объемы, которые официально попали в статистику российских ж/д перевозок.

За счет контрабанды оккупанты финансируют террористические "республики" ДНР и ЛНР. Финансовую связь, согласно расследованию The Washington Post, стороны поддерживают через "банковскую систему" другой непризнанной "республики" – Южной Осетии.

"Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области – основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома - ред.), остальное - идет на экспорт в другие страны", - рассказал LIGA.net собеседник в ДТЭК.Контрабандой добытого угля в Россию занимается структура беглого бизнесмена Сергея Курченко - Газ Альянс. Фирма - монополист на своем рынке. По данным российского РБК, в марте 2018-го Минэкономики РФ запретило другим трейдерам вести бизнес с группировками ЛНР и ДНР.