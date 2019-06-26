Украинцы платят за свет в 2,5 раза меньше россиян и белорусов – министр энергетики

По словам министра, государственная политика позволила в течении трех лет не поднимать цены на электроэнергию при потреблении меньше 100 кВт.

Благодаря государственной политике украинское население платит за электроэнергию в 2,5 раза меньше, чем россияне и белорусы.

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Об этом во время заседания правительства сообщил глава министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Украинское население платит в два с половиной раза меньше, чем в России, и в 2,6 раза меньше, чем в Беларуси", - сказал он.

По словам Насалика, государственная политика правительства позволила не поднимать цену на ресурс для населения.

"У нас что, дешевле газ, уголь или ядерное топливо? Но была сформирована политика государства так, чтобы дать возможность не поднимать цены, и мы 3 года не поднимали цены для населения, которое потребляет меньше 100 кВт", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о возложении специальных обязательствах на национальную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" и госкомпанию "Укргидроэнерго", которые в новом рынке электроэнергии с 1 июля должны будут продавать населению определенную долю своей электроэнергии по фиксированной цене.

Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.