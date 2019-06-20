ЭКОбанк открывает рынок водородной энергетики в Украине

Укргазбанк и «Украинский водородный совет» воплотят энергетическую революцию - внедрение современных водородных технологий в украинской энергетике. Подписанный Меморандум о партнерстве между двумя учреждениями открывает путь для практической реализации в Украине инновационных водородных проектов в сфере возобновляемой энергетики - энергия солнца, ветра, биомассы, как основного средства для балансировки электрической сети.

«Укргазбанк - это ЭКОбанк №1 в Украине, поэтому мы охотно поддерживаем прогрессивные идеи, которые положительно влияют на состояние окружающей среды. По нашему мнению, водород как раз среди них. Он - основа энергетической революции, ведь в ближайшем будущем дома будут освещаться и согреваться благодаря водородной энергии! А уже сейчас по дорогам Европы и высокотехнологичной Японии ездят водородные авто. Эффективность их двигателей выше бензиновых в 2-3 раза, а заправлять нужно только раз в 500 км - это занимает всего 3-5 минут », - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Среди следующих первоочередных шагов со стороны Укргазбанка и водородной совета - разработка дорожной карты для развития водородной экономики в Украине. Ведь отечественный потенциал возобновляемой энергетики позволяет Украине стать одним из мировых поставщиков «зеленого» водорода, прежде всего в страны Евросоюза.

«Для обеспечения дальнейшего мирового технического прогресса, развития экономики и восстановления мировой экологии, необходимо постепенно отказываться от традиционных выкопанных энергетических ресурсов увеличивая долю возобновляемых водородных источников в глобальной энергетической сети», - отметил президент энергетической ассоциации «Украинский водородный совет» Александр Репкин.

Внедрение водородной энергетики приобщит Украину к мировому ведущему энергетическому сообществу и сформирует имидж высокотехнологичной страны.

«К сожалению, в Украине пока не существует ни одного водородного проекта. И это несмотря на то, что наша страна - среди лидеров развития возобновляемых источников энергии, а Экобанк - бесспорный лидер их финансирования. Мы готовы максимально использовать весь наш накопленный экспертный опыт, а также статус лидера экологического направления в развитие, которое обеспечит экологическое и энергетически независимое будущее нашего государства, а достичь этого можно лишь при условии внедрения современных экологически чистых технологий накопления и балансировки энергии. Водород как раз и является такой технологией», - отметил Кирилл Шевченко.