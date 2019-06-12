Гройсман раскритиковал набсовет «Нафтогаза»: полтора года работает, а системности нет

При этом он отметил, что наблюдательный совет «Укрзализныци» можно ставить в пример другим госкомпаниям.

Премьер-министр Украины раскритиковал работу наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» из-за отсутствия в его работе системности.

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Об этом глава правительства заявил в ходе заседания правительства.

«Сегодня наблюдательный совет «Укрзализныци» по компетентности, профессионализму и подходам можно поставить в пример другим госкомпаниям. Мы видим абсолютно профессиональный подход, не заполитизированный, прагматичный. Чего не скажешь о наблюдательном совете «Нафтогаза» - 1,5 года работает, а системности, которая должна быть, ее нет», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года Кабинет министров утвердил состав наблюдательного совета «Нафтогаза».

Членами набсовета стали: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсом (Канада), а также три украинца - Александр Гриценко («Укрэксимбанк»), Сергей Попик (советник премьер-министра) и Владимир Демчишин.