Американские кредиторы высоко оценили ход строительства ЦХОЯТ в Киевской области

Проверка проводилась с целью контроля выполнения Украиной соглашений о привлечении 250 миллионов долларов и финансировании строительства ЦХОЯТ.

Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC), которая совместно с Central Storage Safety Project Trust предоставляет кредитные средства для реализации проекта строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), высоко оценила масштаб выполненных работ на площадке строительства в Киевской области.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", ссылаясь на результаты проверки в рамках визита американской делегации на площадку строительства ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Я приятно удивлен масштабами реально выполненных работ на площадке строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива», - цитирует пресс-служба вице-президента - главного юрисконсульта, советника Совета директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций OPIC Вильяма Доффермира.

В компании отметили, что проверка проводилась с целью контроля выполнения Украиной соглашений о привлечении 250 миллионов долларов и финансировании строительства в Украине ЦХОЯТ между НАЭК "Энергоатом" и Central Storage Safety Project Trust, а также гарантийного соглашения, заключенного между Министерством финансов Украины, корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Central Storage Safety Project Trust по итогам инспекторской проверки состояния реализации проекта.

"Во время поездки на строительную площадку я убедился, что НАЭК "Энергоатом" и Украина действительно заинтересованы в этом проекте и выполняют все свои обязательства. Могу уверенно заявить, что в свое время OPIC приняло правильное решение о финансовой поддержке проекта ЦХОЯТ и Украины", - цитирует пресс-служба Доффермира.

Делегация в ходе проверки обсудила ряд вопросов: соответствие графика выполнения проекта, процессы управления проектом, в том числе управление контрактами и субконтрактами; качество строительства, состояние согласования соответствующей нормативно-правовой базы на уровне правительства Украины, состояние проведения эксплуатационных испытаний оборудования Holtec на ядерных объектах Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное сухое хранилище отработавшего ядерного топлива.) Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

В декабре 2017 года "Энергоатом" совместно с Министерством финансов Украины подписал кредитное соглашение с американским агентством по страхованию иностранных инвестиций OPIC и фондом Central Storage Safety Project Trust на сумму 250 млн долл., которые будут использованы для строительства ЦХОЯТ.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.