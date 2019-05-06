Украина увеличила добычу газа до 7 миллиардов кубов

Крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за отчетный период увеличила добычу на 2,7% - до более 5 миллиардов кубов.

Добыча природного газа в Украине за январь-апрель 2019 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2018 года на 3,6% - до 7,01 миллиарда кубометров.

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Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" за 4 месяца 2019 года увеличилась на 2,7% и составила 5,14 миллиарда кубометров.

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-апреле 2019 года добыла 379,7 миллиона кубометров газа, а другие компании – 1,5 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычу газа на 0,4% – до 20,9 миллиарда кубометров. При этом крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування" в 2018 году нарастила добычу газа на 1,6% - до 15,5 миллиарда кубометров.