Верховный суд отказал "Нафтогазу" во взыскании с "Киевтеплоэнерго" долга за газ

"Киевтеплоэнерго" является правопреемником поставщика горячей воды и тепла в столице "Киевэнерго".

Верховный суд отказал Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" во взыскании с коммунального предприятия столицы "Киевтеплоэнерго" задолженности за поставленный компанией газ в размере 97,2 миллиона гривень.

Читайте такжеТепловики и газсбыты задолжали "Нафтогазу" более 62 миллиардов

Соответствующее решение опубликовано на странице суда в Facebook.

В решении сказано, что в 2018 году "Нафтогаз" обратился с иском к компании "Киевэнерго", которая обеспечивала жителей Киева теплом и горячей водой до мая прошлого года, с требованием выплатить 97,2 миллиона гривень за нарушения по договору на поставки газа.

В ходе рассмотрения дела стороны обратились к суду с просьбой изменить сторону ответчика на предприятие "Киевтеплоэнерго", которое является правопреемником прошлого поставщика услуг, поскольку новая компания приняла на себя долги по оплате услуг потребителями, а также имущество по выработке тепловой энергии.

Своим решением Верховный суд подтвердил решение апелляционного и кассационного судов, которые пришли к выводу, что в данном случае такое правопреемство будет иметь тяжелые долговые последствия для нового пользователя, который не может нести ответственность за неэффективное использование объектов теплоснабжения предыдущим управителем, поскольку это ограничит его в праве самостоятельного осуществлять хозяйственную деятельность с целью достижения экономических результатов.

Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая 2018 года исполнителем услуги централизованного отопления и поставки горячей воды является КП "Киевтеплоэнерго". Это специализированное муниципальное предприятие, призванное выполнять работу вместо ПАО "Киевэнерго".

Справка УНИАН. КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу Украины теплом и горячей водой. Предприятие осуществляет лицензионную деятельность по выработке, транспортировке и поставке тепловой энергии жителям Киева. Тепловая энергия транспортируется с помощью магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 2,7 тысячи километров в 2-трубном исчислении. Тепловые сети являются имуществом территориальной общины города Киева.