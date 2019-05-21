В Украине нет условий для появления конкуренции на рынке электроэнергии - ЕБРР

"Энергоатом" продает энергию по тарифу 56,6 копейки, а тепловой тариф более чем вдвое больший.

Условий для создания конкурентных отношений между производителями электроэнергии в новом рынке, который должен заработать в Украине с 1 июля, пока что нет.

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Об этом на конференции Европейской Бизнес Ассоциации "Реформа рынка электрической энергии" заявила старший банкир департамента электроэнергии Представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Ольга Еремина.

"Достигнет ли Украина цели конкуренции? Давайте будем реалистами - отрасль олигопольная. Мы знаем основных игроков на рынке. Мы знаем, что "Энергоатом" продает электроэнергию по регулируемому тарифу 56,6 копейки, а тепловой тариф более чем вдвое больший. Тепловой тариф будет формировать рыночную цену", - сказала она.

"Непосредственных условий для конкуренции пока что нет", - отметила Еремина.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии".

По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию.

Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.