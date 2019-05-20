В Еврокомиссии подчеркнули необходимость запуска в Украине рынка электроэнергии

Также Вице-президент Европейской комиссии Шефчович отметил необходимость продолжить движение по пути экономических реформ.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович подчеркнул необходимость запуска в Украине нового рынка электроэнергии с 1 июля этого года.

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Об этом он сообщил в ходе брифинга.

"Очень важно завершить все необходимые действия, чтобы с 1 июля заработал либерализированный рынок электроэнергии", - сказал Шефчович.

Также он отметил необходимость продолжения движения по пути экономических реформ, в том числе - завершения процесса разделения функций (анбандлинг) Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Очень важным является вопрос анбандлинга", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.