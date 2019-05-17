«Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти

Обеспечение транзита российской нефти по украинской территории будет проходить в стандартном режиме с 20 мая.

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания «Укртранснафта» временно приостановила транзит российской нефти в Европейский Союз с связи с необходимостью европейской стороны провести подготовительную работу, связанную с приемом «грязной» российской нефти в свои резервуары, сообщает компания.

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«В связи с тем, что европейская сторона нуждается в дополнительном времени на подготовительную работу, «Укртранснафта» сегодня, 17 мая, временно приостановила транзит. Следовательно, согласно графику, обеспечение транзита российской нефти по украинской территории будет проходить в стандартном режиме с 20 мая», - сказано в сообщении.

В соответствии с запланированными мероприятиями, европейские нефтетранспортные компании до 20 мая будут проводить подготовительные мероприятия по возобновлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики в собственные резервуарные парки.

В компании отметили, что соответствующее сообщение от венгерских операторов нефтетранспортной системы было получено 16 мая, а от словацких – сегодня.

«Укртранснафта» возобновляет транзит нефти в ЕС в соответствии с согласованным всеми участниками маршрута нефтепровода «Дружба» графиком», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, нефтетранспортная компания «Гомельтранснефть Дружба» (Республика Беларусь) приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия на украинской территории резервуаров для откачки "грязной" нефти. Возобновление транзита запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

Транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

На начало мая сумма недополученной выручки "Укртранснафты" от временной остановки транзита достигала 29,2 млн грн.