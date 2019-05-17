Беларусь приостановила транзит нефти в направлении Украины

Возобновление транзита запланировано в ночь с 19 на 20 мая.

Нефтетранспортная компания «Гомельтранснефть Дружба» (Республика Беларусь) приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия на украинской территории резервуаров для откачки "грязной" нефти.

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Об этом сообщает белорусский госконцерн «Белнефтехим».

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая", - сказано в сообщении.

Транзит нефти в сторону Польши также пока не осуществляется. На данный момент через нефтепровод "Дружба" нефть поставляется только на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 11 мая «Укртранснафта» возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

На начало мая сумма недополученной выручки "Укртранснафты" от временной остановки транзита достигала 29,2 млн грн.