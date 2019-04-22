Украина усилила контроль качества транзитной российской нефти

Со стороны нефтетранспортной компании Беларуси поступило сообщение об ухудшении качества нефти, транспортируемой из РФ.

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания «Укртранснафта» усилила контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины, в связи с сообщениями от белорусских нефтетранспортных компаний о зафиксированном ухудшении качества нефти, поступающей из России, сообщает компания.

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«19 апреля 2019 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (Республика Беларусь) сообщила «Укртранснафте» о поступлении с технологического участка магистрального нефтепровода «Транснефть - Дружба» (Российская Федерация) нефти с ухудшенными показателями качества», - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно лабораторным исследованиям белорусской стороны, показатель доли органических хлоридов в нефти, поступающей из России, в несколько десятков раз превышает допустимую норму. Поэтому белорусская компания попросила РФ немедленно принять все необходимые меры для недопущения возможных убытков и других негативных последствий.

«В связи с этим оператор нефтетранспортной системы Украины компания «Укртранснафта» усилила контроль качества нефти, транспортируемой через территорию Украины. Вместе с тем отметим, что проведение лабораторных исследований для определения показателей качества транспортируемой нефти не регламентировано для компаний, осуществляющих транспортировки нефтепроводами», - сообщает пресс-служба «Укртранснафты».

Как отметили в компании, транспортировки и использования нефти ненадлежащего качества создает значительные риски повреждений технологического оборудования «Укртранснафты», в частности трубопроводов, нефтяных насосов и резервуаров.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года «Укртранснафта» транспортировала 15,4 млн тонн нефти, что на 3,7% меньше показателя за 2017 год.

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.