Беларусь потребует компенсацию за некачественную российскую нефть

В "Белнефтехиме" сообщили о резком ухудшении качества российской нефти.

Белорусский концерн "Белнефтехим" будет требовать компенсации от российской "Транснефти" за поставку некачественной нефти.

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Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заявление главы концерна Андрея Рыбакова.

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал он.

Председатель отметил, что требуется заместить нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике. Концерн над этим работает и ждет информации от российской стороны.

"У нас с белорусской стороной заключены договоры на прокачку нефти, где оговорены в том числе действия сторон в случае превышения норм органических хлоридов в нефти. Мы будем действовать в соответствии с этими договорами", - заявили в российской "Транснефти".

О том, что из России стала поступать некачественная нефть Urals, стало известно вечером 19 апреля. Первыми о поступлении некачественной нефти сообщил Мозырский нефтеперерабатывающий завод, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы, их ремонт может занять от полугода и больше, а ущерб может составить сотни миллионов долларов.