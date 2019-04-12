Гройсман заявил о "плане Б" на случай прекращения транзита российского газа

При этом премьер не стал уточнять, в чем заключается этот план действий.

Украина имеет альтернативный план действия на случай, если Россия прекратит транзит газа по территории нашего государства с 1 января 2020 года.

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Об этом в пятницу на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Безусловно, есть "план Б" на случай, если Россия прибегнет к другим действиям, хотя вопрос является очень сложным, очень непростым. Я считаю, что НАК "Нафтогаз Украины" и его менеджмент достаточно отстали от выполнения того плана, который был утвержден правительством 1 июля 2016 года, об отделении газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру, которая будет соответствовать европейскому законодательству", - сказал он.

При этом премьер не стал уточнять, в чем заключается этот альтернативный план действий.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2018 году сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 миллиарда кубометров. В частности, за декабрь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,6 миллиарда кубометров.

Вместе с тем, Россия продолжает активно продвигать строительство трубопроводов в обход Украины. Так, в 2011-2012 годах был запущен газопровод "Северный поток-1", который по дну Балтийского моря соединяет Россию и Германию. В 2020 году ожидается окончание строительства газопровода "Северный поток-2" протяженностью 1220 километров, который должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. В процессе строительства также "Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море, ожидаемый запуск в эксплуатацию - конец 2019 года.

Транзит Россией своего газа через обходные маршруты ставит под угрозу получение Украиной доходов от работы ГТС, которые оцениваются в 3 миллиарда долларов в год.