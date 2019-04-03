"Нафтогаз" ждет публикации постановления Кабмина о разрешении снижать цену на газ

В компании отметили, что "Нафтогаз" не принимал участия в разработке этого документа и не знает, какие положения в нем содержатся.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" ожидает публикации постановления Кабинета министров Украины, согласно которому компания получила разрешение устанавливать цену на газ для населения ниже предельно установленной, для анализа документа.

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Об этом сообщила пресс-служба нацкомпании, комментируя заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана относительно такого постановления, озвученное во время сегодняшнего заседания правительства.

"Мы ожидаем публикации документа и сможем прокомментировать его после анализа наших юристов", - отметили в пресс-службе.

Нацкомпания заявила, что поддерживает желание правительства привести цены на газ для населения к рыночным условиям, но при этом отметила, что "Нафтогаз" не принимал участия в разработке этого документа и не знает, какие положения в нем содержатся.

"Мы надеемся, что новым постановлением Кабинет министров отменяет существующий режим ПСО (режим специальных обязательств – УНИАН) и убирает посредников в виде частных сбытовых компаний из отношений между группой "Нафтогаз" и бытовыми потребителями", - отметили в пресс-службе.

По информации "Нафтогаза", на сегодняшний день нацкомпания обязана продавать газ компаниям-поставщикам по цене, установленной в постановлении №867, и не может продать им газ ни дороже, ни дешевле.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, на своем заседании правительство приняло решение разрешить Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены в 8,55 гривни за кубический метр. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Конечная цена газа для бытовых потребителей Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2019 года составит 8,38 гривни за кубометр, что на 2% ниже цены, которая была установлена правительством.