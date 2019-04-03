«Нафтогазу» разрешили снизить цену на газ для населения

Ранее «Нафтогаз» заявил, что может продавать газ ниже 8,55.

Кабинет министров Украины разрешил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» устанавливать цену на газ для населения ниже предельной цены в 8,55 грн за кубический метр.

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Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Ранее «Нафтогаз» заявил, что может продавать газ ниже 8,55. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут продавать – тем лучше. Думаю, что настало время прекратить (устанавливать – УНИАН) цену на газ «Нафтогазу». Потому мы сегодня приняли решение, которое позволяет «Нафтогазу» устанавливать меньшие цены, чем 8,55, но ни в коем случае не выше», - сказал он.

«Обязываю НАК «Нафтогаз» с 1 апреля реализовывать газ для населения дешевле, чем 8,55», - добавил он.

Также Гройсман поручил министру Игорю Насалику проинформировать «Нафтогаз» о данном решении.

Как сообщал УНИАН, 14 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин. Он также сообщил, что «Нафтогаз», с целью создания конкурентных отношений на рынке газа для населения, предложил правительству отменить режим специальных обязательств, чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, который предложит наилучшую цену, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Кабинет министров в октябре прошлого года повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.