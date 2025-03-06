Hyundai Santa Fe является популярным кроссовером, который назвали в честь города в штате Нью-Мексико.

Женщины-автомобильные журналистки протестировали десятки машин и выбрали лучший автомобиль 2025 года. Им стал Hyundai Santa Fe, который на первый взгляд довольно трудно назвать "женским". Об этом сообщается на YouTube-канале премии Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY).

В состав жюри вошли 82 женщины из 55 стран мира. Они отметили хорошие ходовые качества Hyundai Santa Fe, просторный салон авто, а также отметили отличное соотношение цены и качества. В дополнение ко всему этому жюри обратило внимание на инновационный дизайн кроссовера.

Hyundai Santa Fe назвали в честь города в штате Нью-Мексико. Santa Fe пятого поколения анонсировали 17 июля 2023 года, а полноценная презентация состоялась 10 августа 2023 года.

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Отступая от прошлых поколений, пятое получило эффектный "квадратный" дизайн. Задние фонари расположены в нижней части подъемной двери прямо над задним бампером.

В других номинациях конкурса победили:

городской автомобиль - MINI Copper;

компактный SUV - Kia EV3;

большой автомобиль - Audi A6 e-tron;

большой SUV - Hyundai Santa Fe;

полноприводный и пикап - Toyota Land Cruiser;

производительный и роскошный автомобиль - Porsche Panamera.

Награду в номинации "Лучшая технология" жюри присудило китайской компании BYD, а наиболее благосклонным к женщинам брендом назвали Volvo.

Украинский авторынок - что интересного

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили почти 17 тысяч подержанных легковушек, которые ввезли из-за границы. Наиболее популярной моделью в этом сегменте стал Volkswagen Golf, а второе место занял Renault Mégane. На третьей позиции расположилась Škoda Octavia.

А ранее стало известно, что в январе свою первую регистрацию в Украине прошли почти 2,6 тысячи подержанных авто из США. Наибольшим спросом в этом сегменте пользовались автомобили Tesla.

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