Средний возраст американских авто с пробегом, которые в январе пополнили украинский автопарк, составил 6,1 года.

В январе свою первую регистрацию в нашей стране прошли почти 2,6 тысячи подержанных авто из США. Об этом сообщают специалисты аналитического портала УкрАвтопром.

Если сравнивать с январем 2024 года, то спрос американские авто с пробегом уменьшился почти на 3%. Наибольшую долю из всего количества (42%) составляют бензиновые автомобили.

На втором оказались электрокары (41%), а сразу за ними идут гибридные и дизельные авто (по 6%). На автомобили с ГБО пришлось лишь 5% рынка в этом сегменте.

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Наиболее популярными моделями американских машин с пробегом оказались электромобили, а именно - кроссовер Tesla Model Y и пятиместный седан Tesla Model 3.

ТОП-5 подержанных автомобилей, изготовленных в США:

Tesla Model Y - 331 единица;

Tesla Model 3 - 307;

Ford Escape - 171;

Jeep Cherokee - 163;

Nissan Rogue - 132.

Американские автомобили - что достойно внимания

Ранее специалисты издания GOBankingRates назвали американские авто, которые более выгодно покупать подержанными, чем новыми. Специалисты выделили, в частности, Ford F-150, Chevrolet Suburban и Cadillac Escalade ESV.

А недавно УНИАН сообщил, что в Европе резко упали продажи автомобилей Tesla. Например, продажи этих машин во Франции в январе снизились более чем на 60%, тогда как в Нидерландах падение составило 42%. Причиной такой динамики эксперты называют политическую деятельность Илона Маска.

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