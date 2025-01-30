Китайский BYD сделал удивительный скачок вперед и занял третье место.

Новый рейтинг самых продаваемых автомобильных брендов 2024-го подтвердил мировое лидерство японской Toyota. Об этом сообщает портал Focus2Move.

Всего в 2024-м Toyota смогла продать 9,09 млн авто. Таким образом, несмотря на потерю 0,7% в годовом исчислении, японский гигант уверенно сохраняет мировое лидерство. Для сравнения, Volkswagen, занявший второе место, смог продать лишь "скромные" 4,93 млн машин.

Показатели китайского BYD составляют 3,80 млн автомобилей. Его продажи выросли на 41,6%, что можно считать действительно впечатляющим результатом. Сразу за ним идут Honda и Ford, продажи которых несколько снизились.

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В общем ТОП-10 брендов такой:

- Toyota - 9,09 млн единиц (-0.7%);

- Volkswagen - 4,93 млн (+0%);

- BYD - 3,80 млн (+41.6%);

- Honda - 3,74 млн (-3.1%);

- Ford - 3,69 млн (-0,9%);

- Hyundai - 3,69 млн (-3,7%);

- Nissan - 3,13 млн (+0,1%);

- Chevrolet - 3,03 млн (-2,9%);

- Kia - 2,91 млн (-1,9%);

- Mercedes - 2,18 млн (+1.5%).

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Как сообщал ранее УИНАН, согласно новым данным, Toyota является самым дорогим в мире автомобильным брендом. Его ценность достигла 64,7 млрд долларов. В целом Toyota заняла 18-ю строчку в мировом рейтинге самых дорогих брендов всех отраслей.

На втором месте оказался Mercedes-Benz, ценность которого $53 млрд. Третью позицию занял Hyundai. Ценность последнего достигла 46,3 млрд.

Если говорить о самых популярных моделях авто, то здесь "глобальным" лидером довольно предсказуемо оказалась Toyota Corolla. Почти вплотную к ней приблизилась Tesla Model Y. Также в тройку лидеров попал автомобиль Toyota RAV4.

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