Теперь в США подержанные электромобили Tesla стали гораздо дешевле, чем новые авто.

Пока компания Tesla переживает падение продаж новых электромобилей из-за сомнительных действий гендиректора Илона Маска, эти авто продаются с невероятной скоростью на вторичном рынке, пишет The New York Times.

Подержанные Tesla стали очень популярны на вторичном рынке

Владелец дилерских центров Honda и Mazda в Северной Калифорнии Кен Харви рассказал журналистам, что он последние несколько месяцев параллельно занимается продажей подержанных электромобилей Tesla. По его словам, это довольно выгодно.

Харви поделился, что несколько раз в месяц он забирает несколько подержанных электрокаров на местном автомобильном аукционе, после чего перепродает их. Более того, в издании напомнили, что в США действует федеральный налоговый кредит в размере 4000 долларов на покупку подержанных электромобилей стоимостью до 25 000 долларов. Благодаря этому некоторые клиенты Харви получают электрокары Tesla Model 3 по цене менее 20 000 долларов.

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"Мы продали три автомобиля за последнюю неделю, а всего с начала года - около 20. У нас уже есть три машины на складе, и две уже в пути. Они пробудут на складе не более нескольких дней", - сказал он.

В издании отметили, что бизнес по продаже подержанных электрокаров Tesla рос в течение многих лет еще до того, как Маск присоединился к администрации президента США Дональда Трампа. Тем не менее это событие привело к тому, что на вторичном рынке эти авто стали продаваться еще быстрее.

Журналисты добавили, что в последние пару лет рост продаж новых электромобилей замедлился. Это заставило компанию Tesla снизить цены на свои модели, из-за чего подешевели и подержанные авто.

Владельцы Tesla продают свои авто в знак протеста против Маска

Кроме того, многие владельцы электромобилей Tesla в США начали продавать свои автомобили в знак протеста против Маска. В издании подчеркнули, что рост продаж подержанных электрокаров ускорился сразу после того, как миллиардер возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE).

Доктор Джером Винегарден из Анн-Арбора в беседе с журналистами рассказал, что недавно решил продать свою Tesla Model 3 из-за того, что презирает Маска. Он обменял свой подержанный автомобиль на электрический пикап Ford F-150 Lightning по программе трейд-ин, за что получил всего 18 000 долларов, что значительно ниже цены нового электромобиля, составлявшей около 40 000 долларов.

"Меня все больше беспокоил Илон Маск и то, что он делает, а нацистское приветствие стало переломным моментом. Символизм был слишком велик. Я чувствовал стыд, просто управляя автомобилем", - сказал Винегарден.

Также в последние недели у демонстрационных залов Tesla вспыхивали протесты. В некоторых случаях протестующие сжигали зарядные станции и автомобили компании.

В издании выяснили, что количество подержанных электрокаров Tesla, выставленных на продажу в США продолжает увеличиваться. В конце марта на одной из онлайн-площадок на продажу было выставлено 11 700 таких авто, а в начале года - 8 000.

Помимо этого американцы стали чаще сдавать свои электрокары дилерам. Журналисты узнали, что в марте автомобили Tesla 2017 модельного года или новее составили 1,4% автомобилей, которые обменивали на другие модели. Год назад этот показатель составлял всего 0,4%.

Tesla - другие новости

Ранее в CNN сообщали, что американская автомобильная компания Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей. От бизнес-катастрофы Tesla пока спасают только заградительные пошлины в США.

Кроме того, Tesla стала жертвой торговой войны Канады и США. Отмечается, что американскую компанию исключили из всех льготных программ.

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