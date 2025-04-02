У Tesla большие проблемы: компания Маска переживает худший квартал с 2022 года, - FT

Китайские и европейские автопроизводители остаются грозными конкурентами для компании.

В первые три месяца 2025 года поставки электромобилей Tesla упали до очень низкого уровня. Это худший квартал компании с 2022 года, пишет Financial Times.

Отмечается, что у Tesla возникли большие проблемы с поставками из-за негативной реакции потребителей в Европе на действия Илона Маска, который является генеральным директором компании. Также падение продаж связывают с жесткой конкуренцией в Китае и задержкой компании с обновлением электрокроссовера Model Y.

В издании поделились, что Tesla поставила 336 681 электромобиль в первом квартале 2025 года. Это намного меньше 387 000 реализованных авто за тот же период прошлого года.

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Кроме того, показатели продаж Tesla отстают от китайского автопроизводителя BYD, который вернул себе корону самого популярного производителя электромобилей в мире. В компании отчитались, что за первый квартал 2025 года ей удалось реализовать 416 388 авто.

Проблемы Tesla усугубляет тот факт, что акции компании упали на 6,3% на ранних торгах в Нью-Йорке в среду, 2 марта, подчеркнули в издании.

Журналисты напомнили, что вмешательства Маска в европейскую политику привели к тому, что имидж бренда в регионе был сильно испорчен. Также европейские потребители сталкиваются с задержками поставок обновленного Model Y, который был запущен в продажу в регионе в прошлом месяце.

В своем заявлении компания Tesla говорила о том, что задержки поставок обновленного электрокроссовера связаны с модернизацией линии сборки модели. Представители автопроизводителя заявили о том, что наращивание темпов производства Model Y продолжается успешно.

Тем не менее запуск обновленного Model Y в Европе не привел к росту продаж. В издании подчеркнули, что в первом квартале резко сократилось количество новых регистраций электромобилей бренда во Франции, Швеции и на других европейских рынках.

Более того, у американского автопроизводителя проблемы и на китайском рынке. Журналисты объяснили, что стареющий ассортимент продукции Tesla сократил ее долю в стране, в то время как модели BYD продаются все лучше и лучше. Также компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны немецких автопроизводителей, включая BMW и Volkswagen.

Tesla - другие новости

Ранее в CNN писали, что китайский автопроизводитель BYD готов раздавить компанию Tesla. Отмечается, что от бизнес-катастрофы американскую компанию пока спасают только заградительные пошлины в США, которые не пускают китайские автомобили на американский рынок.

Кроме того, в Reuters сообщали, что Tesla стала жертвой торговой войны Канады и США. Компанию исключили из всех льготных программ Канады.

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