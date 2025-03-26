От бизнес-катастрофы компанию Tesla пока спасают только заградительные пошлины в США, которые не пускают китайские автомобили на американский рынок.

Американская автомобильная компания Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей. И рискует потерять даже то, что имеет сегодня. Об этом пишет CNN, анализируя текущие тенденции в отрасли.

В понедельник китайский автомобильный гигант BYD сообщил о 107 миллиардах долларов дохода за 2024 год. Компания не только впервые преодолела рубеж в 100 миллиардов долларов выручки, но и примерно на 10 миллиардов долларов обошла по доходам "Теслу" с ее 97,7 миллиарда долларов.

Акции BYD в этом году уже выросли более чем на 50%, тогда как акции Tesla наоборот упали на 40% только за три последних месяца. Когда-то Илон Маск высмеивал намерения BYD стать конкурентом его компании, а сейчас сканадльный миллиардер вынужден уговаривать персонал фабрик "Тесла" не продавать акции, чтобы не подстегивать их дальнейшее удешевление.

Видео дня

Как отмечает CNN, сейчас мы находимся в точке, где встретились два отдельных тренда - проседание Tesla и взлет ее китайского конкурента. Но причины для этого являются комплексными и не всегда прямо связанными между собой.

Во-первых, основные продукты Tesla не претерпевали значительных обновлений на протяжении многих лет. Давно обещанной бюджетной модели до сих пор нет. Во-вторых, автопилот Tesla очевидно начал проигрывать конкурирующему автопилоту Waymo от Google.

В-третьих, в нокдаун собственную компанию отправил сам Илон Маск, чья политическая активность прямо противоречит маркетинговой стратегии его бизнеса. Бренд Tesla изначально был любимцем "леваков", поскольку именно среди них тема защиты окружающей среды имеет наибольший отклик. Присоединившись к Трампу и начав пиар-кампанию правых и ультраправых партий в Европе, Маск сделал "Теслу" символом правого политического крыла, где проблемы экологии в лучшем случае игнорируют, а часто просто отвергают и отрицают.

Как следствие, продажи Tesla в Европе упали на 44% в феврале, тогда как китайские бренды выросли на 82%. В Германии, крупнейшем рынке Европы, где Маск особенно агрессивно продвигал правую партию, которую часто ассоциируют с нацистами, продажи "Теслы" упали на 75%. Даже на вторичном рынке автомобили этого бренда стали никому не нужны.

Зато у BYD дела идут в противоположном направлении. Китайцам удалось предложить рынку элегантные и вместе с тем достаточно разнообразные модели - как электромобили, так и гибриды - за умеренную цену. Самый дешевый электромобиль BYD в Китае продается за 10 000 долларов США, а самая дешевая модель Tesla - Model 3 - стоит 32 000 долларов.

В понедельник BYD выпустила новый электрический седан с примерно такими же характеристиками, что и Tesla Model 3, но за половину цены. Новый Qin L EV, оснащенный интеллектуальными технологиями вождения BYD, имеет запас хода более 530 км и стоит от 16 500 долларов.

"Маск сильно недооценил BYD (...) Tesla остается самым продаваемым производителем электромобилей в США благодаря пошлинам, направленным на защиту производства в США. В отсутствие торговых барьеров BYD мог бы быстро стать кошмаром Маска", - резюмирует CNN.

Проблемы компании Tesla: последние новости

Как писал УНИАН, Канада заморозила все выплаты по субсидиям на покупку автомобилей Tesla в рамках ранее принятой государственной программы по поддержке электрификации автотранспорта. Кроме того компании Tesla запретили участвовать в льготных программах в будущем.

Также мы рассказывали, что инвестор Tesla призвал Маска самоустраниться с должности гендиректора компании. По словам мужчины, своей политической активностью Маск уничтожил репутацию компании.

Вас также могут заинтересовать новости: