Экономическая выгода для Украины от разблокирования портов будет очень существенной, говорит он.

"Зерновое соглашение", которое было подписано ООН, Турцией, Россией и Украиной, фактически узаконило пиратство, которым занимается РФ. Эта блокада обескровливает украинскую экономику, поэтому международное сообщество должно принять меры по полному разблокированию морских портов. Об этом написал американский дипломат Джеймс Гилмор в своей колонке для издания The Hill.

"Это злоупотребление зерновым соглашением, по сути, является блокадой военного времени. Россия устанавливает контроль над "открытым морем" в нарушение международного права. Этот контроль представляет собой прямую угрозу другим странам Черного моря, особенно Грузии, еще одной стране, находящейся под прицелом России" - указывает эксперт.

Гилмор подчеркнул, что зерновое соглашение уже носит ограниченный характер, так как охватывает только экспорт зерна из трех украинских портов на Черном море. При этом украинские суда подвергаются обыску и досмотру со стороны российских чиновников, и они саботируют этот процесс, чтобы умышленно вызывать скопления и задержки судов.

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"Российские суда не подлежат таким же длительным процессам проверки. И это, в сочетании со значительным сокращением количества украинских морских судов, высвобождает больше маршрутов для российских грузов, подпитывая российскую военную машину. Экспорт зерновых и масличных культур из России, по оценкам, увеличится с 33 миллионов тонн в 2021-2022 годах до 45 миллионов тонн в 2022-2023 годах, т.е. на 36%. И наоборот - экспорт пшеницы из Украины сократился на 28%", - акцентировал Гилмор.

Эксперт также напомнил, что до российского вторжения более половины украинского экспорта шло по морским маршрутам, поэтому блокада портов стала разрушительной для экономики и привело к падению ВВП на 30%.

"Россия активно блокирует порты и морскую торговлю, чтобы нанести ущерб экономике Украины, и использует гуманитарную сделку по зерну как новую форму "пиратства", которая выходит за рамки разграбления активов Украины. В то же время, открытие портов уменьшит зависимость Украины от иностранной экономической помощи", - пишет Гилмор.

Он подчеркнул, что экономическая выгода для Украины от разблокирования портов будет очень существенной: по оценкам, Украина потенциально может ежегодно генерировать дополнительно 20 миллиардов долларов.

"Международная морская организация и западные союзники Украины должны привлечь Россию к ответственности за нарушение положений Конвенции ООН этими актами пиратства, разблокировать морские порты Украины и прекратить незаконную угрозу РФ морскому судоходству в Черном море", - резюмировал Гилмор.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер также призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это акт пиратства.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.