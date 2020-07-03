Украинские аграрии собрали более 1,1 миллиона тонн зерна - Минэкономики

В Украине собрано 245 тыс. тонн пшеницы нового урожая, или 1,7% от прогноза.

Украинские аграрии по состоянию на 3 июля собрали более 1,1 млн тонн зерна урожая 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В целом уже намолочено 1129 тыс. тонн зерна с площади 419,4 тыс. га (2,8% от прогноза). В частности, за прошедшую неделю собрали 1039 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В разрезе культур в Украине уже собрано: 245 тыс. тонн пшеницы (1,7% от прогноза), 884 тыс. тонн ячменя (12,5% от прогноза), 47 тыс. тонн гороха (10,3% от прогноза).

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Также аграрии приступили к сбору технических культур – в частности, рапса уже намолочено 129 тыс. тонн.

Отмечается, что к уборке зерновых и зернобобовых культур приступили аграрии пока что шести областей – Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской.

Как сообщал УНИАН, Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных – 20 млн тонн.

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