За неделю из портов Украины вышли 28 судов с агропродукцией.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за неделю из украинских портов вышли 28 судов с более чем 800 тысяч тонн аграрной продукции.

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении, отметив при этом, что суда отправились в Египет, Ливию, Марокко, Алжир, Оман, Турцию, Китай и Эфиопию.

"На этой неделе удалось обеспечить продолжение работы "зернового коридора" в Черном море. По итогам семи дней с портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тысяч тонн агропродукции", - отметил он.

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"Причем судно в Эфиопию зафрахтовано Продовольственной программой ООН, на борту – 30 тысяч тонн пшеницы. И это типичный перечень стран, которые потребляют большую часть нашего аграрного экспорта", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что именно пример экспортной зерновой инициативы иллюстрирует, что мир способен гарантировать стабильность, несмотря на любые угрозы, которые создает Россия. "Мир не поддался на российский шантаж, ключевые субъекты действовали решительно, и как результат – обострения продовольственного кризиса удалось избежать. Это один из наиболее весомых международных результатов всей осени. Когда мир объединен, у террористов нет шансов", - подчеркнул глава государства.

Война в Украине и ситуация с зерном:

Для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции 22 июля 2022 года в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов. Соглашение предусматривало 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.

По соглашению Москва гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами из ранее заблокированных черноморских портов. Приостановка коснулась сразу 218 судов. Из них 95 уже покинули свои порты, 101 ожидали сбора зерна и 22 были загружены и ожидали отплытия.

31 октября 2022 года в ЕС заявили о том, что хотят открыть сухопутный коридор для украинского зерна. Министр обороны Турции обсудил с Шойгу "зерновое соглашение".

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать транспортировку зерна.

Несмотря на приостановку участия России в "зерновом соглашении", за два дня, 31 октября и 1 ноября, по "зерновому коридору" в оба направления прошли 17 судов, из них два прибыли в украинские порты под погрузку.

По подсчетам Мининфраструктуры, за три месяца реализации "Зерновой инициативы" 422 судна экспортировали почти 10 млн тонн агропродукции.

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора", который обеспечивает поставки агропродукции из портов Украины до Черного моря.

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