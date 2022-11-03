Сегодня из портов Большой Одессы вышли 7 судов из 290 тыс. тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"3 ноября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло 7 судов с 290 тыс. тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы. Среди них ESENTEPE с 29 тыс. тонн семян подсолнечника для Омана и KEY KNIGHT с 67 тыс. тонн кукурузы для Китая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время действия "Зерновой инициативы" украинская агропродукция была отправлена в 43 страны мира. В частности, с 1 августа 430 судов экспортировали 10 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.
"Как отмечали ранее, в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре", - добавили в ведомстве.
Ситуация с зерном:
Для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции 22 июля 2022 года в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Соглашение предусматривало 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.
Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
29 октября 2022 года Россия заявила о выходе из зернового соглашения после "нападений" на корабли Черноморского флота в Севастополе.
По соглашению Москва гарантировала безопасный проход судов с зерновыми грузами из ранее заблокированных черноморских портов. Приостановка коснулась сразу 218 судов. Из них 95 уже покинули свои порты, 101 ожидали сбора зерна и 22 были загружены и ожидали отплытия.
31 октября 2022 года в ЕС заявили о том, что хотят открыть сухопутный коридор для украинского зерна. Министр обороны Турции обсудил с Шойгу "зерновое соглашение".
ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать транспортировку зерна.
Несмотря на приостановку участия России в "зерновом соглашении", за два дня, 31 октября и 1 ноября, по "зерновому коридору" в оба направления прошли 17 судов, из них два прибыли в украинские порты под погрузку.
По подсчетам Мининфраструктуры, за три месяца реализации "Зерновой инициативы" 422 судна экспортировали почти 10 млн тонн агропродукции.
2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора", который обеспечивает поставки агропродукции из портов Украины до Черного моря.
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