Зеленский подписал закон, который должен обеспечить прозрачный доступ к геокадастру

Закон открывает для украинцев сетевой доступ к геопространственным данным и метаданным, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, закон «О национальной инфраструктуре геопространственных данных» № 554-IX, который парламент принял 13 апреля, устанавливает правовые основы создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра.

Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации. «Внедрение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть у страны, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защиты крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций», – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Кроме того, закон открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных (№2370).

Законопроектом предлагалось установить правовые основы деятельности по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных; установить принципы создания и развития такой инфраструктуры; обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров.

Реализация закона позволит сформировать современную систему обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации и откроет в Интернете пространственные данные и метаданные, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.