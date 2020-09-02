По словам премьера, это позволит гарантировать урожайность культур в засушливые месяцы и обезопасить аграриев от влияния негативных погодных условий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал строительство оросительных систем в южных областях Украины в следующем году.

Читайте такжеЗасуха на Одещине: аграрии потеряли минимум треть посевов зерновых

"Урожай зерновых в этом году ожидается на 7 миллионов тонн меньше... От засухи чрезвычайно сильно пострадали фермеры в Одесской области. Поэтому на следующий год мы запланировали под эгидой программы президента “Большое строительство” рассмотреть создание оросительных систем в южных областях Украины", - сказал он во вступительном слове на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, это будет стратегический проект, который даст возможность увеличить качественные площади под посевами, прогарантировать и увеличить урожайность культур в засушливые месяцы и обезопасить аграриев от влияния негативных погодных условий.

"Сегодня мы начинаем унифицировать нормативную базу для экологически безопасного орошения, будем принимать соответствующее постановление", - добавил премьер.

Что этому предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский отметил важность создания новых систем полива и программ страхования урожая на фоне ухудшения климата в Украине и мире.

В текущем году аграрии Одесской области из-за весенней засухи понесли убытки на 6,5 миллиарда гривень.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снова снизило прогноз урожая зерновых в Украине на 2020 год до 68 миллионов тонн с 70 миллионов тонн из-за недобора по кукурузе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная