Стоимость почти всех ингредиентов украинского национального блюда, кроме белокочанной капусты и свеклы, подорожала.

По состоянию на 23 мая кастрюля красного борща объемом на 3,5-4 л в среднем обойдется украинцам в 113 грн, что на 7% дороже, чем 23 февраля.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба сервиса доставки продуктов zakaz.ua, аналитики которого проанализировали в столичных супермаркетах рост цен на продукты, входящие в состав традиционного блюда.

"Почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме белокочанной капусты и свеклы, выросли в цене. Капуста и свекла подешевели на 33% и 14% соответственно", - информируют эксперты.

Отмечается, что больше всего подскочила цена на подсолнечное масло - на 35%, средняя стоимость которой в столичных супермаркетах составляет 55 грн. Также значительно выросла цена на томатную пасту на 30% (с 32 грн до 41 грн). В то же время картофель подорожал на 24%, а морковь и лук - на 20%.

По словам экспертов, меньше всего из борщевого набора подорожало мясо (на 8%), однако, учитывая что это самый дорогой продукт среди всех компонентов, этот рост значительно повлиял на общую стоимость борща.

"Самым дорогим ингредиентом борщевого набора является мясо, которое добавляет блюду в цене более половины стоимости. Без мяса блюдо стоит примерно 50 грн. К тому же, эта цена не существенно отличается от довоенной — в феврале постный борщ стоил 47,2 грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным независимого экспертно-аналитического центра BRDO, по состоянию на 15 апреля порция борща на четырех человек стоила 92,49 грн, что на 13% дороже по сравнению с 1 марта.

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