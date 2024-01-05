На сокращение экспорта повлияли, в частности, нехватка молока-сырья на внутреннем рынке и активизация потребительского спроса внутри страны.

В 2023 году Украина экспортировала 108 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 253 млн долл. В прошлом году натуральные объемы экспорта сократились на 4%, а денежная выручка упала на 38%, сообщает Ассоциация производителей молока.

По словам аналитика Георгия Кухалейшвили, среди факторов, которые повлияли на сокращение молочного экспорта, были нехватка молока-сырья на внутреннем рынке, активизация потребительского спроса внутри страны, постепенное выравнивание цен на молоко-сырье украинского и европейского производства, а также логистические проблемы.

Отмечается, что главными экспортными категориями в денежном эквиваленте в течение 2023-го были: молоко и сливки сгущенные – 25%; сыры – 21%; масло сливочное – 17%; казеин и казеинаты – 13%; молоко и сливки не сгущенные – 10%.

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В частности, в декабре было экспортировано 7,82 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 16,7 млн долл. По сравнению с ноябрем 2023 года натуральные объемы экспорта увеличились на 4%, а денежная выручка выросла на 7,5%.

В то же время Украина импортировала в декабре 5,33 тыс. тонн молочных продуктов, что на 5% больше по сравнению с ноябрем. Увеличение импорта произошло за счет наращивания поставок в Украину сыров до 3,73 тыс. тонн и мороженого до 26 тонн (+85%) из стран-членов ЕС, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Сербии. По другим видам молочной продукции в прошлом месяце наблюдалось сокращение объемов импорта.

Всего за 2023 год суммарные объемы импорта молочной продукции в Украину составили 59,55 тыс. тонн, что на 2% меньше по сравнению с 2022 годом.

Общий экспорт товаров из Украины за 2023 год

В Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта. По данным ведомства, экспорт товаров из Украины за 2023 год в стоимостном измерении упал на 18,7% - до 35,8 млрд долларов. В физических показателях объемы экспорта составили почти 100 млн тонн.

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике.

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