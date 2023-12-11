Фактически, недавние исследования показывают, что уровень жирности молочных продуктов не влияет на степень их пользы для здоровья.

На протяжении десятилетий эксперты по здоровому питанию утверждали, что молочные продукты меньшей жирности более полезны для здоровья. Как пишет The New York Times, также рекомендации Американской кардиологической ассоциации или Всемирной организации здравоохранения совершенно однозначны: всегда выбирайте менее жирную или обезжиренную версию.

Эта рекомендация исходит из идеи, что жирные молочные продукты содержат много насыщенных жиров, поэтому выбор версий с более низким содержанием жира может снизить риск сердечных заболеваний, сказал доктор Дариуш Мозаффариан, кардиолог и профессор медицины в Университете Тафтса.

Однако он отмечает, что это указание восходит к 1980 году, когда было опубликовано первое издание рекомендаций по питанию для американцев. И с тех пор большинство исследований влияния молочного жира на здоровье не смогли выявить никаких преимуществ от употребления именно обезжиренных молокопродуктов.

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Что показывают исследования

В исследованиях, которые опросили людей об их диете, а затем отслеживали состояние их здоровья на протяжении многих лет, исследователи обнаружили связь между потреблением молочных продуктов и снижением риска определенных заболеваний, таких как высокое кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. И это не зависело от того, выбирали ли люди йогурт, сыр или молоко с пониженным содержанием жира или с полной жирностью.

Например, в одном исследовании было обнаружено, что у тех, кто употреблял две или более порций молочных продуктов в день, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний была на 22% ниже, а вероятность смерти - на 17% меньше, чем у тех, кто вообще не употреблял молочные продукты.

В другом большом анализе исследователи объединили результаты 16 исследований с участием более 63 тысяч взрослых. Они обнаружили, что в среднем в течение девяти лет у тех, у кого был более высокий уровень молочных жиров в крови, вероятность развития диабета 2 типа была на 29% ниже, чем у тех, у кого был более низкий уровень.

Это открытие предполагает, что потребление молочного жира может быть полезным, и его не следует избегать, сказал доктор Мозаффариан.

Почему молочные жиры полезны

Есть несколько возможных объяснений того, почему молочные жиры могут быть не такими вредными, как считалось ранее, и даже полезными для здоровья.

"Молочный жир также естественным образом упакован в уникальную структуру, называемую мембраной глобулы молочного жира. Компоненты этой структуры могут способствовать связыванию холестерина в пищеварительном тракте, потенциально улучшая уровень холестерина в крови", - сказала Мари-Каролин Михальски, руководитель исследований французского Национального научно-исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды.

Она отметила, что некоторые виды молочных продуктов также могут быть более полезными, чем другие.

Йогурт и сыр, например, больше всего связаны с пользой для здоровья. это может быть связано с тем, что оба являются ферментированными продуктами, которые могут содержать полезные бактерии в кишечнике. Более твердые сыры, такие как чеддер и пармезан, также приводят к более постепенному всасыванию жиров в кровоток, чем мягкие сыры и масло, что может помочь вам дольше чувствовать сытость.

Пенни Крис-Атертон, почетный профессор наук о питании в Университете штата Пенсильвания, сказала, что независимая группа экспертов по питанию в настоящее время рассматривает доказательства того, как потребление насыщенных жиров влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний. И это может привести к будущим изменениям в рекомендациях по молочным продуктам.

До этого времени она считает, что лучше всего употреблять три порции молочных продуктов в день как часть сбалансированной диеты, как рекомендовано текущими диетическими рекомендациями. Однако, исходя из последних данных о содержании жира в молочных продуктах, вполне нормально, если одна или две из этих порций состоят из цельного молока, йогурта или сыра.

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