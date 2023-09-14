Польша считает, что в нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству.

Польша выступила за бессрочный запрет на импорт украинского зерна и привязала его к вступлению Украины в ЕС.

Такое заявление сделал Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, отметив, что запрет должен действовать, по крайней мере, до согласования всех вопросов сельского хозяйства между Евросоюзом и Украиной, в том числе в контексте намерения Украины вступить в ЕС, сообщает польское агентство PAP.

Телус отметил, что ожидает решения Европейской комиссии о продлении зернового эмбарго как минимум до конца года, но этого для Польши мало.

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"В нынешних условиях Украина не может присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку это навредит польскому сельскому хозяйству… Очень важно, чтобы зерно шло туда, где оно нужно и важно для продовольственной безопасности стран, нуждающихся в этом зерне", – сказал Телус.

Он утверждает, что сейчас из Украины экспортируется столько же зерна, сколько до начала полномасштабного российского вторжения, но оно оседает в Европе, а не уходит в Азию или Африку.

Ситуация с украинским зерном

Весной 2023 года ряд европейских стран, среди которых была Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. В июне действие запрета на ввоз украинского зерна продлили до 15 сентября.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что договорился с румынскими, болгарскими и словацкими коллегами о том, что они продлят запрет на импорт украинской агропродукции, если этого не сделает Еврокомиссия.

13 сентября 2023 года Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер предложил продлить запрет на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию.

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