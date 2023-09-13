Пока неизвестно, на какой срок предлагается продлить запрета на импорт зерна из Украины, - до конца года, либо на более короткий срок.

Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер предложил продлить запрет на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию. Срок действия нынешнего запрета истекает 15 сентября.

Об этом сообщает RMF24. Окончательное решение будет политическим и будет принято главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Предложение от главы аппарата комиссара по торговле, основано на анализе рыночной ситуации с учетом низких цен, невозможности хранить зерно в соседних с Украиной странах и растущего украинского экспорта в другие страны Евросоюза, минуя Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию.

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Документ является результатом работы так называемой Координационной платформы по зерну, в которой принимают участие представители пяти стран, Украины и Европейской комиссии.

Пока неизвестно, на какой срок предлагается продлить запрета на импорт зерна из Украины, - до конца года, либо на более короткий срок.

Украинское зерно в Европе - что известно

Как сообщал УНИАН, весной 2023 года ряд европейских стран, среди которых была Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. В июне действие запрета на ввоз украинского зерна продлили до 15 сентября.

В августе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы пообещала президенту Украины, что запрет не будет продлеваться.

На днях в правительстве Польши заявили, что будут просить Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинской агропродукции после 15 сентября, а если если этого не произойдет, Варшава примет такое решение самостоятельно.

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