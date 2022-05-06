12 областей завершили сев яровых культур ранней группы.

В Украине уже засеяли почти 80% прогнозируемых площадей под яровые культуры ранней группы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Как бы трудно не приходилось нашим аграриям, но в Украине продолжается посевная. Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области полностью завершили сев яровых культур ранней группы. В общем итоге почти 80% прогнозируемых под яровые культуры ранней группы площадей уже засеяно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 5 мая прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 138,8 тыс. га, что на 2 777,5 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).

По данным Минагрополитики, всеми категориями хозяйств посеяно (посажено): подсолнечника 2399 тыс. га; кукурузы 1977 тыс. га; ярового ячменя 854 тыс. га; картофеля 851 тыс. га; сои 336 тыс. га; яровой пшеницы 186 тыс. га; сахарной свеклы 175 тыс. га; овса 154 тыс. га; гороха 120 тыс. га; ярового рапса 26 тыс. га; проса 18 тыс. га; гречки 5 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га - озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га; ячменя - 1 млн га; ржи - 159 тыс. га.

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