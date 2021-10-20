По словам Несмиянова, худшая ситуация с качеством продукта - на рынках и в интернете.

В Украине на рынках продают в основном поддельное оливковое масло показатель фальсификата достигает 80%. В интернет-магазинах ситуация хуже - "там просто помойка".

Об этом в комментарии сайту "Обозреватель" заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

По его словам, отечественных потребителей дурят как насчет состава, так и качества масла. Именно оливковое среди всех видов масла подделывают чаще всего, говорит эксперт. И объясняет: когда пишут Extra Virgin Oil, это фактически означает обычное оливковое масло. Металлические банки с маслом объемом в 1 и 5 литров стоимостью 110-130 и 310-350 гривень соответственно - это в основном подделка.

"Это либо не оливковое масло вообще, либо какой – то ширпотреб", - говорит Несмиянов. И добавляет, что самый популярный способ подделки - это обычное подсолнечное масло со вкусовыми добавками.

Еще одной опасностью он назвал просрочку. По словам эксперта, на рынке можно часто встретить настоящее оливковое масло из Италии, однако срок его использования может быть просроченным. Подобные случаи недавно обнаружили на одном из столичных рынков.

Читайте такжеСемена разочарования: почему подсолнечное масло в Украине не подешевеет

Гораздо хуже он называет ситуацию с продажей масла в интернете.

"Там масса как испорченного товара, так и поддельного. Там просто помойка. Никакого контроля, никто ни за что не отвечает", – говорит эксперт.

Покупатель, объясняет он, должен обращать внимание на маркировку, в частности наличие украиноязычного текста.

"Если его нет, то я понимаю, что это не контрабанда – это масло, разлитое в подвалах Украины", - говорит Несмиянов. И добавляет, что не видел подобного товара в супермаркетах, в отличие от рынков.

Ранее сообщалось, что цены на масло в Украине продолжат расти и в итоге могут вырасти с 70 до 100 гривен за литр.

Автор: Юрий Годован