Фермеры смогут получать в режиме реального времени доступ к программам поддержки.

Минагрополитики запустило Государственный аграрный реестр (ДАР), в котором планируется собрать все программы государственной и международной поддержки для фермеров.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Потратив всего несколько минут на регистрацию в ДАР, аграрии смогут в режиме реального времени получить доступ к информации об имеющихся программах государственной поддержки и подать заявку на них онлайн из дома или офиса", - рассказал замминистра вопросов цифровизации Денис Башлык.

По его словам, система с неформальным названием "Дия для аграриев" была создана про европейскому образцу и упрощает бюрократию, с которой сталкивались фермеры.

Зарегистрироваться в ДАР могут производители сельскохозяйственной продукции независимо от размера, организационно правовой формы или направлений деятельности.

Для подачи заявки сельхозпроизводитель, отвечающий требованиям программы, должен заполнить онлайн-форму, а при необходимости - добавить скан-копии документов и подписать заявку своей квалифицированной электронной подписью.

Как ранее сообщал УНИАН, из-за вторжения России сельское хозяйство Украины понесло $4,3 миллиарда убытков.

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