Сергей Лабазюк уверен, что государству уже сегодня нужно рассматривать инструменты помощи отечественному аграрному сектору.

Риск, что договоренности Украины со страной-врагом Россией по разблокированию украинских портов и вывозу зерна могут сорваться, очень высок. Зато государству уже сегодня нужно рассматривать инструменты помощи отечественному сектору.

Такое мнение в эфире телемарафона "Единые новости" народный депутат из группы "Партия" За майбутнє", Сергей Лабазюк.

"Общаясь с аграриями области, могу сказать: они готовились к сценарию, когда море долгое время не будет разблокировано. Складские помещения - это далеко не то качество хранения зерна. И здесь сейчас вопрос обострен не столько в условиях хранения, а в наличии ресурсов для проведения дальнейших работ", - объясняет член Аграрного комитета.

В этом случае на арену действий, по убеждению Лабазюка, должно выйти государство через госзаказ, увеличение льготного кредитования для того, чтобы аграрии смогли засеяться: "Мы все знаем, что последние годы агросектор был локомотивом отечественной экономики, речь не только о валютной выручке, но и о рабочих местах, социальной защите населения. То есть это комплекс действий на государственном уровне".

Относительно цены, член Сергей Лабазюк делится таким прогнозом: на внутреннем рынке стоимость продукции не изменится пока полноценно не возобновится экспорт. Если бы это не странно звучало, но сегодня актуальны инвестиции: "Мы не должны останавливаться экономически. У нас есть два фронта: Восток и Юг, где справляются ВСУ. А второй - экономический, где на полную должен работать бизнес вместе с соответствующими министерствами".