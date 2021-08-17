Цены на яйца в Украине продолжают держаться на высоком уровне.

Производство яиц в Украине в январе-июле 2021 года сократилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, таким образом, сокращение объемов их производства в июле происходило 17 месяцев подряд, начиная с марта 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, в январе-июле этого было произведено 8,64 млрд штук яиц, что на 14,4% меньше, чем за 7 месяцев 2020 года (более 10 млрд штук). При этом предприятия сократили производство на 24,2%, а хозяйства населения – на 3,1%.

При этом цены на яйца в июле 2021 года выросли на 33% по сравнению с июлем прошлого года.

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По данным мониторинга украинских супермаркетов, средняя стоимость десятка яиц составляет около 30 грн, но цены на органические и премиальные яйца могут достигать и 45-50 грн за десяток.

Цены на яйца в Украине - прогноз

Ранее аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин спрогнозировала, что уже в августе в Украине могут значительно подорожать яйца цена за десяток может достичь 40 грн.

Среди причин - подорожание кормовых культур и сокращение предприятиями экспорта яиц и, соответственно, валютной выручки.

"Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц", - добавила аналитик.

Автор: Анна Нагорная