В Украине с начала 2021 рекордно сократилось производство яиц.

В Украине уже со следующего месяца могут значительно подорожать яйца - цена за десяток может достичь 40 грн.

Об этом сообщила аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин.

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В частности, в январе-мае 2021 производство яиц на предприятиях сократилось почти на 25% - такого рекордного сокращения не было уже 20 лет.

«В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - возросла на 60%, в то же время цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности», - сказала она.

По словам Литвин, еще одним фактором убыточности производства является уменьшение продаж украинских яиц за границу. За 5 месяцев года экспорт яиц сократился почти вдвое.

Експерт предупреждает о возможном подорожании этого продукта в Украине уже со следующего месяца.

«Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц», - сказала Литвин.

Производство яиц в Украине

По данным Госстата, в январе-мае 2021 агропредприятия сократили производство яиц на 22,4%.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, цены на яйца в апреле 2021 года были уже на 90% выше прошлогодних, на подсолнечное масло – на 62,9%, сахар – на 65%.

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Автор: Анна Нагорная