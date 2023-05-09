Уже вторую неделю подряд наблюдается рост цен на эту продукцию.

Сейчас украинские фермеры отгружают раннюю капусту по 55-60 грн/кг. Это в среднем на 30% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, в Украине уже вторую неделю подряд наблюдается рост цен на капусту нового урожая.

"Причина такой ценовой тенденции заключается в том, что предложение капусты суперранних сортов продолжает сокращаться, тогда как массовые поставки продукции более поздних сортов еще не начались. При этом спрос на раннюю капусту сохраняется довольно высоким, что позволяет фермерам и дальше повышать цену", - поясняют эксперты.

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По словам ключевых игроков рынка, сокращение предложения этой продукции сегодня происходит из-за межсезонья. Ведь большинство хозяйств уже закончили сбор урожая капусты суперранних сортов, тогда как ранняя капуста более поздних сортов начнет массово поступать в продажу в среднем через 2 недели.

При этом украинские фермеры не исключают возможности того, что эта продукция появится на рынке несколько позже определенных сроков, если погода и в дальнейшем будет оставаться холодной и пасмурной. По подсчетам экспертов, в аналогичный период прошлого года ранняя капуста в Украине также дорожала под влиянием сезонного фактора. Однако она тогда стоила практически в 1,5 раза дешевле, чем сейчас.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, на потребительском рынке в марте цены на продукты питание и безалкогольные напитки выросли на 2,2%. Больше всего (на 17,3%) подорожали овощи.

В начале мая сообщалось, что в Украине растут цены на прошлогоднюю белокочанную капусту. Украинские фермеры предлагали к продаже этот товар по 25-30 грн/кг, что в среднем на 22% дороже, чем за неделю до того.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, максимальное снижение цен на овощи следует ожидать в июне. Также эксперт прогнозирует осенью существенное падение цен и увеличение урожая лука за счет увеличения его выращивания местными фермерами.

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