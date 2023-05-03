Многие игроки рынка не исключают, что повышающий ценовой тренд в этом сегменте сохранится и в дальнейшем.

В Украине уже вторую неделю подряд растут цены на прошлогоднюю белокочанную капусту, сейчас украинские фермеры предлагают к продаже прошлогоднюю капусту по 25-30 грн/кг, что в среднем на 22% дороже, чем неделей ранее. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Причина такой ценовой тенденции в том, что предложение капусты урожая 2022 года продолжает стремительно сокращаться, тогда как массовые поставки этой продукции нового урожая еще не начались. В то же время спрос в этом сегменте сохраняется достаточно высоким, что позволяет фермерам и дальше повышать цену на свою продукцию", – пояснили эксперты.

Они отметили, что цены на прошлогоднюю капусту на украинском рынке сейчас в среднем в 1,5 раза выше, чем в начале мая прошлого года.

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При этом многие игроки рынка не исключают, что повышающий ценовой тренд в этом сегменте сохранится и в дальнейшем. Свое мнение они аргументируют тем, что предложение белокочанной капусты урожая 2022 года продолжает стремительно сокращаться.

Цены на продукты в Украине - детали

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%. Больше всего (на 17,3%) подорожали овощи.

В то же время на 1,8-0,4% выросли цены на яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыбу и продукты из рыбы.

По подсчетам Института аграрной экономики, в Украине за год полномасштабной войны пищевые продукты подорожали на 31,5%. Тем не менее, как прогнозируют аналитики, можно ожидать замедления роста и даже снижения средних потребительских цен на отдельные продукты питания по мере поступления продукции нового урожая.