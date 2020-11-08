Основной причиной роста цен на картофель, по мнению экспертов, стал достаточно высокий спрос на данную продукцию со стороны оптовых компаний.

В начале ноября в Украине наблюдается значительный рост цен на картофель.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Основной причиной роста цен на картофель, по мнению экспертов проекта, стал достаточно высокий спрос на данную продукцию со стороны оптовых компаний, которые начали закупки картофеля для закладки в хранилища.

Так, на сегодняшний день производители предлагают картофель к продаже по 5,50-7,50 грн/кг ($0,19-0,26/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам, фермеров, повышать цены в данном сегменте им позволил не только высокий спрос, но и сокращение предложения данной продукции из мелких хозяйств населения, поскольку уборочная кампания уже прошла свой пик.

Операторы рынка отмечают, что рост цен не способствовал снижению спроса на картофель, в связи с чем они не исключали, что на следующей недели фермеры будут предпринимать попытки в очередной раз повысить цены в данном сегменте.

Хронология событий

Украинские картофелеводы в августе-сентябре отставали от нормальных темпов уборки картофеля из-за засушливой погоды. По мнению экспертов, это могло спровоцировать рост импорта картофеля в 2020 году.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн, при собственном урожае в 20,3 миллиона тонн.

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Автор: УНИАН