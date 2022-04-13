Также подорожали некоторые молочные позиции.

В Украине с начала войны изменились цены на ряд продуктов питания, в частности, подорожали овощи и снизилась цена на сало.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, средняя цена на морковь выросла на 22% (до 22,30 грн/кг), лук – на 13% (до 17,95 грн/кг), капусту – на 11% (до 23,93 грн/кг).

"Основная причина такого подорожания – не только война в Украине, но и характерный для данного периода сезонный фактор. Весной запасы собранной осенью продукции начинают заканчиваться, и цена постепенно идет вверх. Это может происходить вплоть до поступления нового урожая", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, немного снизилась цена на сало, которое опустилось в цене на 3% и стоит в среднем около 159 грн/кг.

"Хотя сало и относится к традиционным украинским блюдам, но значительный рост цены на него в течение последнего года с одновременным снижением покупательной способности украинцев сейчас привел к снижению потребления, а соответственно, и цены. Эти же причины могут служить объяснением отсутствия роста цен на наиболее дорогой вид мяса — говядину, которая стоит сейчас около 210,49 грн/кг", – отметили эксперты.

Также снизилась цена на рис – до 38,30 грн/кг (на 5%). Главными причинами такой ситуации является относительно более низкая популярность данной крупы по сравнению с той же гречкой, что и простимулировало снижение цены.

При этом некоторые молочные позиции демонстрируют рост, в частности кисломолочный творог и сметана, выросшие на 1% и 4% соответственно. Сейчас средняя цена упаковки кисломолочного творога составляет около 54 грн, а упаковки сметаны емкостью 350 г — 36,30 грн.

"Для перерабатывающих предприятий украинской молочной отрасли характерна частичная логистическая удаленность от сырьевых баз, поскольку в основном молоко собирается в хозяйствах населения и находящихся рядом животноводческих комплексах. И как раз из-за частичного повреждения этих логистических цепочек были проблемы с поставками молока. Сейчас они решаются, и большинство молочных перерабатывающих предприятий возобновляют свою деятельность", – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже писал, что в Украине продается 3238 продуктов и товаров, торговые марки которых принадлежат резидентами страны-агрессора России. Среди них немало товаров, которые украинцы покупают ежедневно.

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