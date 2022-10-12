Сейчас украинские фермеры пытаются продать морковь оптом по 12-16 грн/кг.

На этой неделе в Украине наблюдается снижение отпускных цен на морковь.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на данный момент украинские фермеры пытаются продать морковь оптом по 12-16 грн/кг, что в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты отмечают, что сейчас производители стараются реализовывать морковь не слишком высокого качества, которая не подлежит длительному хранению, что также существенно влияет на отпускные цены в данном сегменте.

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По словам участников рынка, крайне невысокие темпы сбыта, а также сезонное увеличение поставок моркови из хозяйств стали основными причинами негативных ценовых корректировок на эти корнеплоды.

По подсчетам экспертов, отпускные цены на морковь в Украине на сегодня в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам ключевых игроков рынка, отпускные цены в данном сегменте будут снижаться до заморозков, после чего стабилизируются.

Цены на овощи в Украине: что известно

За полгода полномасштабной войны РФ против Украины стоимость борщевого набора выросла на 27%. В частности, один из ингредиентов блюда, морковь, в среднем подорожала на 48%.

В Украине после двухнедельного роста цены на лук начали снижаться. На сегодня фермеры предлагают к продаже лук по 22-26 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты прогнозируют, что в Украине в ближайшее время цены на продукты питания вырастут еще на 10-15%.