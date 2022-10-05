На сегодня фермеры предлагают к продаже лук по 22-26 грн/кг.

В Украине после двухнедельного роста цены на лук начали снижаться.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на сегодня фермеры предлагают к продаже лук по 22-26 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что прежде всего способствует удешевлению невысокий спрос на эту продукцию: оптовые компании и розничные сети закупают лук, как правило, только для текущих продаж. При этом украинские хозяйства сегодня предлагают к продаже в основном некондиционную продукцию, непригодную для длительного хранения, при реализации которой они готовы уступать в цене. В то же время лук высокого качества фермеры заложили в хранилища и планируют воздерживаться от его реализации минимум до начала ноября.

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Большинство ключевых игроков рынка удешевление в сегменте лука считают временным явлением. По их словам, качественной лука в текущем сезоне будет не так уж и много, и рост цен в данном сегменте возобновится, особенно с наступлением холодов, когда большинство фермеров начнет продавать эту продукцию из хранилищ.

По подсчетам аналитиков, стоимость лука в Украине на сегодня в 4,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам аналитиков Zakaz.ua за полгода полномасштабной войны РФ против Украины на украинском рынке цена на репчатый лук повысилась более чем вдвое – на 114%.

На прошлой неделе украинские производители продавали лук по 25-29 грн / кг.

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