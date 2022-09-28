Морковь в Украине уже стоит в среднем в 3,2 раза дороже, чем во второй половине сентября 2021 года.

Сейчас морковь поступает от украинских производителей в продажу по 17-22 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

По их словам, дождливая погода, которая сохраняется почти на всей территории Украины, не позволяет производителям продолжить уборку овощей, в том числе и моркови, что способствует дальнейшему росту цен на эти корнеплоды. Эта ситуация является нетипичной, поскольку в сентябре, как правило, предложение украинской овощной продукции на рынке достигает своих максимальных значений, а цены остаются достаточно низкими.

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Высокие цены на морковь ключевые игроки рынка связывают с существенным сокращением производства этого корнеплода в Украине в этом сезоне. Как итог, в настоящее время большинство фермеров уже заявили о решении закладывать качественную продукцию на хранение, из-за чего предложение ее на рынке несколько сократилось.

Отмечается, что сегодня морковь в Украине уже стоит в среднем в 3,2 раза дороже, чем во второй половине сентября 2021 года.

Рост цен в Украине - это надо знать

Как сообщал УНИАН, за полгода полномасштабной войны РФ против Украины стоимость борщевого набора возросла на 27%. В частности, один из ингредиентов блюда, морковь, в среднем подорожала на 48%.

13 сентября Кабмин поддержал проект госбюджета Украины на следующий год. В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики говорится, что индекс потребительских цен достигнет отметки 30,6%, а курс доллара составит 50 гривень.

Эксперты считают, что теоретически такой сценарий Кабмина может воплотиться в жизнь.

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